Остання пісня: донька загиблого військового заспівала для тата на його похороні

У Тернополі попрощалися із Сергієм Коновалом з позивним "Норд" і Тарасом Петришиним з позивним "Химера". Донька Тараса виконала останню пісню для тата на його похороні.

Сергій був командиром 2-ої стрілецької роти у складі 2-го стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, а Тарас Петришин виконував обов'язки його заступника. Нагадаємо, що 9 квітня із Героями попрощалися у Києві.

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Дочка виконує останню пісню для тата

У середу, 10 квітня, в Домі печалі відбулося прощання з Героями – командиром "Сталевої сотні" Сергієм Коновалом та його заступником Тарасом Петришиним.

Похоронна процесія, яка проходила від Дому печалі до Микулинецького кладовища, зібрала сотні друзів, рідних та колег загиблих.

Офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас урочисто зачитав Грамоту пошани і скорботи. Водночас донька загиблого Тараса Петришина, Анастасія, виконала останню пісню для тата та хрещеного Сергія Коновала на їх похороні.

Дружина Тараса Петришина розповіла, що чоловік відправився на війну заради їхньої 8-річної доньки Анастасії.

Донька виконує останню пісню для тата: дивіться щемливе відео

Сергій та Тарас віддали своє життя під час виконання бойового завдання 6 квітня поблизу Часового Яру на Донеччині.

Вони віддали життя за Україну

Захищаючи Україну від ворога загинув воїн 65-ї ОМБр Роман Кропивницький зі Львова. Він загинув на Запорізькому напрямку. Про втрату повідомила Львівська міська рада. Торік 20 червня він отримав медаль "Ветеран війни – учасник бойових дій". У вівторок, 9 квітня, Львів попрощався із Героєм.

Відомий тренер Валентин Дондіков загинув захищаючи свою рідну землю від окупантів. Трагедія сталася 6 квітня, коли під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку спортсмен натрапив на ворожу міну.

Від наслідків серйозної травми, отриманої на передовій, помер військовий і актор Житомирського театру Андрій Доманський. За словами побратима Олега Сафтюка, Андрій врятував його під час бойових дій, ризикуючи власним життям. Вони обидва служили разом і захищали нашу країну від Макарова до Херсону, брали участь у обороні на Херсонщині.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!