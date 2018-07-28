Доньці Сергія Притули 1 рік: милий знімок зі святкування
Один із найпопулярніших гумористів України, телеведучий та актор Сергій Притула показав ніжне фото з двома дітьми. Сімейна ідилія шоумена зачарувала мережу.
Сергій Притула з радістю публікує кадри зі своїх робочих буднів. При цьому частенько телеведучий з гумором показує фрагменти зйомки, чим привертає до своєї сторінки неабияку увагу. Так, Сергій Притула опублікував знімок з Лесею Нікітюк, на якому зірка має кумедний вираз обличчя.
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Попри це Сергій Притула рідко радує своїх прихильників сімейними знімками. На фото актор з посмішкою реагує на міміку своєї молодшої доньки Соломійки, якій виповнився 1 рік. Поруч із Сергієм Притулою сидить його старший син Дмитро, який уважно дивиться, як його сестричка в розкішній білій сукні щиро радіє відображенню в дзеркалі.
Найменшій з Притул – 1 рік,
– з гордістю написав зірковий тато.