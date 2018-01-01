Доньці загиблої правозахисниці на Київщині проситимуть приставити охорону

1 січня на Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло Ірини знайшли в річці, жінка була роздягненою.

Про це повідомив організатор пошукової групи Михайло Ковальчук у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Завтра о 12:00 будемо просити біля Головного управління Національної поліції в Київській області про те, щоб надали охорону її доньці Анастасії через те, що їй також неодноразово лунали погрози", – зазначив Ковальчук.

Він також додав, що загиблій неодноразово погрожували смертю.

До слова, у відділі комунікації поліції в Київській області повідомили, що щодо загибелі 38-річної жительки села Демидів відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".