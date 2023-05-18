"В окопі труп на трупі лежить": Сирський оприлюднив відео з полоненим вагнерівцем

У полон до українських захисників потрапив боєць ПВК "Вагнера". Найманець розповів, що його підрозділ кинули у м'ясорубку.

Відео допиту оприлюднив командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський. Товариші по зброї залишили пораненого вагнерівця помирати.

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Вагнерівець розповів, що його кинули у м'ясорубку

Сирський повідомив, що Сили оборони під Бахмутом взяли в полон окупанта з ПВК "Вагнера" – 39-річного Ватрушева Дєніса Алєксандровіча з Ханти-Мансійського округу. Найманця завербували з в'язниці в Тюмені, де він відбував покарання за вбивство.

У бою під Бахмутом отримав важке поранення – мінно-вибухову травму ноги – та був кинутий своїми ж. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, поки не потрапив у полон. Він розповідає, як його кинули, а також про кількість загиблих вагнерівців, яких кидають в "м'ясорубку",

– зазначив командувач Сухопутний військ ЗСУ.

Найманець розповів, що тіла вбитих вагнерівців навіть не забирають.

"Це м'ясорубка. Тут можна йти лише в один бік. Шанс 1 зі ста, що виберетеся звідти живими. Окоп смерті – там труп на трупі лежить. Навіть трупи не виносять. Евакуації нема. Я 4 дні поранений в окопі сидів. Мене покинули свої ж. Тому хочу передати їм, що вони козли та виродки", – додав Ватрушев.

За його словами, у ПВК "Вагнера" харчування як такого нема – сухпайки до завербованих зеків не доходять, тому вони шукають їжу і воду самостійно.

Також найманець розповів і про так зване "обнулення" – страти "вагнерівців", які відмовилися виконати наказ командування.

Дивіться відео допиту полоненого вагнерівця

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ЗСУ звільнили 20 квадратних кілометрів у районі Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що впродовж останніх декількох днів українські бійці звільнили близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмістя Бахмута.

Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною,

– зауважила заступниця міністра.

Наразі російські окупанти дещо просуваються в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Також ворожа армія підтягує підрозділи професійних десантників. У ці дні тривають важкі бої з різним результатом.