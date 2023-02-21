США можуть притиснути Китай: чи дійсно Пекін готовий постачати зброю Росії

Росія намагається знайти союзників у війні, зокрема у військово-промисловій сфері. Однак інформація про можливу співпрацю Росії та Китаю – це лише припущення, доказів цьому немає.

Про це 24 Каналу розповів політолог із Вашингтону, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він наголосив, що для Китаю військова співпраця з Росією невигідна в жодному аспекті.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно повідомив, що Китай серйозно роздумує над постачанням військової летальної зброї для Росії.

Юнус наголосив, те, що Китай роздумує – не означає, що вже постачає.

Пекін чудово розуміє можливості американської розвідки і можливості американців в разі порушення санкційної політики певними країнами. Китай усвідомлює, "якщо США захочуть притиснути його в економічному плані, то вони це зроблять".

Співпраця з Росією не вигідна для Китаю

За словами політолога, американці ніколи не будуть воювати з китайцями, бо це невигідно нікому з них. Однак тиснути в економічній площині в Америки набагато більше можливостей на Китай, ніж у Китаю на Америку.

25% світового ВВП належить Америці, 20% – Китаю, такі гроші радше спонукають домовлятися, аніж ворогувати, переконаний Юнус.

Те, що вони думають, бо хтось в бесіді сказав, і це почула американська розвідка – не привід говорити, що вони це зроблять. Це превентивні заходи в дипломатії,

– додав мовець.

Юнус про можливу співпрацю Росії та Китаю: дивитись відео

Доказів співпраці немає

Ослаблена Росія після програшу набагато вигідніша для Китаю, зауважив експерт. Вже зараз Китай купує в Росії енергоресурси за півціни. Натомість хаос, зокрема на кордонах з Росією як носієм ядерної зброї, Китаю невигідний. Тому у Китаю та США є багато спільних тем для обговорення, переконаний Юнус.

Він зауважив, що протягом останнього року така інформація про можливу співпрацю цих двох країн періодично з'являлася, але досі немає жодного доказу.

Якщо Китай не допомагав Росії на початку війни, коли вона була у виграшній позиції, то тепер він навряд це робитиме. Ба більше, візит Джозефа Байдена до Києва став демонстративним "ляпасом" Росії, і Китай усе бачить, наголосив Юнус.

Зовнішня політика Китаю щодо Росії