Допомагав пройти до туалету, – Арахамія про виправдання Порошенка щодо витівки в ефірі "Ради"
Джерело:УНІАН
Петро Порошенко 16 грудня перервав прямий ефір у студії "Ради". Давид Арахамія переказав версію лідера "Європейської Солідарності" щодо того, як він потрапив у кадр.
Арахамія переказав виправдання голови "Європейської Солідарності". Порошенко розповідав, що начебто допомагав жінці пройти в туалет.
Як це було Порошенко увірвався у прямий ефір каналу "Рада" і вже став мемом: відео скандалу
Розповідь Порошенка переказав журналістам Арахамія
Про це Порошенко розповів під час наради в керівництва парламенту щодо роботи телеканалу "Рада".
Він (Порошенко – 24 канал) на самій нараді сказав, що він пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там,
– розповів Арахамія.
За словами голови фракції "Слуга народу", версія Порошенка полягає в тому, що він побачив жінку, яку треба було провести в туалет, що він і зробив. Сам Арахамія таким словам не повірив.
Порошенко зазначив, що студією це не вважає
Порошенко в коментарі журналістам сказав, що "конструкцію", яку обладнали в кулуарах парламенту студією не вважає. Політки наголошує, що було порушено рішення Ради, яке не передбачає жодних нових форматів.
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Головне про інцидент з Порошенком в кулуарах парламенту:
- Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада".
- У цей час в якості гостя в студії був нардеп Данило Гетманцев.
- Порошенко обурився фінансуванням оновленого каналу.
- Ведучі запропонували лідеру "ЄС" долучитись до розмови, проте він не захотів.
Дивіться відео, як Порошенко увірвався в ефір "Ради":