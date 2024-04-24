Білий дім оцінив, на скільки часу Україні вистачить схваленої допомоги від США

Сполучені Штати Америки оцінили період, на який вистачить наданої Конгресом допомоги Україні. Радник президента США Джейк Салліван зробив відповідну заяву.

За словами радника президента США з національної безпеки, надана Україні допомога забезпечить потреби країни до кінця року – тобто до кінця 2024 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис брифінгу, який відбувався 24 квітня.

Дивіться також У Байдена показали момент підписання закону з мільярдами на підтримку України

Допомога Україні має бути своєчасною

Джейк Салліван переконаний, що затримка зі схваленням допомоги мала наслідки для України. Зокрема, через затягування схвалення допомоги, на думку посадовця, наша держава втратила Авдіївки. Він наголосив, що це сталося через необхідність економити боєприпаси.

Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,

– зазначив Салліван.

Радник президента США також прокоментував схвалення додаткового фінансування, визнавши, що процес зайняв більше часу, ніж очікувалося. Він висловив задоволення пакетом військової допомоги, але наголосив на тому, що українські військові все ще перебувають під великим тиском.

Цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може здобути додаткові тактичні досягнення,

– додав посадовець, акцентувавши на спробі наступу росіян на Часів Яр та інші населені пункти на Сході України.

Більше про ухвалений пакет підтримки