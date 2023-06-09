Надто великий ризик: волонтерів з човнами просять поки що не їхати в Херсон

Через постійні обстріли російськими терористами та погіршення безпекової ситуації влада Херсону просить поки що не їхати туди волонтерів з човнами. Якщо буде потреба у допомозі, обіцяють повідомити.

Наразі поїздка в Херсон становить великий ризик. Тож волонтерів просять поки що утриматися від неї.

Зверніть увагу Затоплені 600 квадратних кілометрів, загроза для ЗАЕС існує: головне про підрив Каховської ГЕС

Волонтерів просять поки утриматися від поїздок у Херсон

Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста,

– зазначили в ОВА.

Також наголосили, що з необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Додали: "Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".

Якщо хочете допомогти Херсонщині, детальний алгоритм як це зробити, можна знайти за цим посиланням

Дивіться також Бездіяльність та сліпота: чому ООН та інші міжнародні інститути мають змінитися або померти

Окупанти обстріляли Херсонщину під час евакуації