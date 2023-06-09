Надто великий ризик: волонтерів з човнами просять поки що не їхати в Херсон

9 червня 2023, 09:10
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Джерело:

Херсонська ОВА

Через постійні обстріли російськими терористами та погіршення безпекової ситуації влада Херсону просить поки що не їхати туди волонтерів з човнами. Якщо буде потреба у допомозі, обіцяють повідомити.

Наразі поїздка в Херсон становить великий ризик. Тож волонтерів просять поки що утриматися від неї.

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Волонтерів просять поки утриматися від поїздок у Херсон

Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста,
– зазначили в ОВА.

Також наголосили, що з необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Додали: "Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій".

Важливо! Якщо хочете допомогти Херсонщині, детальний алгоритм як це зробити, можна знайти за цим посиланням

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Окупанти обстріляли Херсонщину під час евакуації

  • Російські терористи цинічно обстріляли Херсон 8 червня, коли в місті тривала евакуація мирних жителів з затоплених територій.
  • Окупанти вдарили одразу по декількох районах. Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей. Серед поранених двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.
  • Вранці 9 червня Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу ворог здійснив 44 обстріли. Зокрема, випустив 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По Херсону – 25. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
  • Загалом через російську агресію 8 червня загинули 2 людини, ще 17 отримали поранення.

Автор: Юлія Лобурак