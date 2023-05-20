HIMARS стало більше: які сюрпризи для України підготували Скандинавські країни

Скандинавські країни підтримали Україну у боротьбі з російським окупантом і зробили вкрай важливі сюрпризи. Зокрема, Швеція та Норвегія допомогли необхідною технікою.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на одному дуже важливому озброєнні для України.

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Швеція підготувала військових

Від 3 до 5 тисяч людей підготувала Швеція, розповів Жданов. Це фактично повноцінна бригада, яка вже, можливо, прибула в Україну на швецькому озброєнні.

"Вони навчалися на Stridsvagn, швецьких аналогах Leopard 2, і на БМП CV90 – це швецька бойова машина піхоти. Дякуємо Швеції, яка подарувала нам цілу механізовану бригаду разом із технікою, навчивши наших людей", – сказав він.

Олег Жданов про допомогу від Скандинавських країн: дивитись відео

Норвегія допомогла озброєнням

Що стосується Норвегії, то за словами Олега Жданова, вона передає 3 радіолокаційні артилерійські радари, які знаходять міномети та коригують вогонь артилерії, і 8 систем залпового вогню М-270.

HIMARS стало більше. М-270 – це HIMARS у квадраті. Бо в нього 2 пакети і його залп складає 12 снарядів, на відміну від HIMARS, у якого 1 пакет на 6 залпів,

– відзначив військовий експерт.

Ще один цікавий факт, на якому наголосив у стрімі Жданов, – чергова побрехенька від росіян. Там так звана посадова особа на прізвище Конашенков заявила про знищення РСЗВ.

"Офіційно російське Міноборони в своїх воєнних донесеннях вустами Конашенкова знищила 70 установок HIMARS. В Україні їх всього 20. Рахуйте далі, а нам ще додають", – підкреслив військовий експерт.

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