Ідуть у ва-банк, – експерт-міжнародник пояснив позицію Польщі щодо допомоги Україні

Польща виявляє найбільш рішучу позицію в підтримці України. Часто поляки взагалі йдуть у ва-банк і підштовхують Захід до рішень.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Крім того, в Польщі відкрили енергетичний хаб для допомоги Україні.

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Поляки підсилюють і прискорюють процеси

Ференс розповів, що поляки підсилюють або пришвидшують процеси на Заході. Польща, як країна, що з нами межує, найкраще відчуває, що ми проживаємо, як ми відбиваємо російську агресію з одного боку. З іншого боку, вони краще розуміють, що відбувається в Західних країнах, коли вони довго думають над певними питаннями.

Поляки подекуди йдуть у ва-банк, анонсуючи про ті ж танки Leopard, про готовність їх надавати ще до того, як таке рішення було прийняти німцями, наприклад, та іншими членами Західної коаліції. З іншого боку також треба розуміти, що це в рамках інтересів самих поляків,

– зазначив експерт-міжнародник.

Він додав, що ця країна історично на своєму прикладі знає, яким чином Росія, чи тоді ще Російська імперія, Радянський союз разом з нацистською Німеччиною, вчиняли в контексті вирішення долі цієї країни. Тому вони і є найбільш активними у протистоянні російські агресії, як третій країні, й консолідації необхідної підтримки.

"Це всередині Західних країн і всередині Євросоюзу", – зауважив кандидат політичних наук.

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Літаки від Польщі

За його словами, питання постачання Україні літаків буде обговорюватись поетапно, воно буде залежати від ситуації безпосередньо на фронті, як там будуть розгортатись події, від того чи іншого рівня ескалації.

Мій прогноз, що найближчим часом уже будуть обговорюватись ці питання. Ініціаторами в першу чергу будуть наші сусіди. Це не лише поляки, це можуть бути й литовці, й естонці, й латвійці,

– наголосив Ференс.

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