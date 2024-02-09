У Пентагоні відповіли, чи постачатимуть США озброєння для ППО на тлі проблем з бюджетом

У США відповіли, чи продовжать постачати озброєння для української ППО під час проблем з бюджетом. Крапки над "і" розставив речник Пентагону.

Спікер Пентагону Патрік Райдер під час пресконференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО України.

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Чи постачатимуть США озброєння для ППО на тлі проблем з бюджетом

Патрік Райдер повідомив, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес,

– сказав спікер Пентагону.

Також у нього поцікавилися, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз. За словами Райдера, мовиться про "ці та інші варіанти допомоги", про які американці оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).