Колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер пояснив 24 Каналу, що Європа та Україна мають якнайшвидше створювати власні резервні розвідувальні можливості.

Чи наважиться Трамп припинити підтримку Україні?

Якщо президент Трамп вирішить повністю припинити підтримку Україні, навіть попри внесок європейських союзників, то відповідальність за можливу поразку України ляже саме на нього.

Зверніть увагу! У неділю, 30 листопада, українська й американська делегації провели перемовини, під час яких обговорили подальші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру.

"Я думаю, що він навряд чи це зробить. Коли його запитали про кінцевий термін після того, як довелося відмовитися від плану Стіва Віткоффа і погоджувати щось інше з Марко Рубіо, він відповів, що кінцевого терміну немає. Він просто продовжуватиме домагатися мирної угоди", – підкреслив Волкер.

США, найімовірніше, й надалі надаватимуть розвідувальну та супутню підтримку Україні. Водночас Європа разом з Україною мають якнайшвидше розвивати власні резервні розвідможливості, зокрема космічні системи, що потребує багато грошей і часу.

Європа вже інвестує, але немає причин чекати чи залишатися залежними від США – Європа все одно має створювати власну резервну систему безпеки,

– зазначив Волкер.

Що ще відомо про заяви та дії Трампа щодо мирного плану?