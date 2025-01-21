Указ про призупинення міжнародної допомоги від США: у ЦПД сказали, чи вплине це на Україну

Дональд Трамп після інавгурації вже підписав низку своїх указів. Один із них передбачає призупинення допомоги.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що указ про призупинення допомоги не вплине на Україну. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Указ не про Україну

Коваленко наголосив, що підписаний президентом США указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні.

Це все про інші речі,

– підкреслив він.

Раніше точились дискусії стосовно того, що буде з допомогою Україні, коли Трамп повернеться до влади. Однак Трамп навіть не згадав про Україну в інавгураційній промові.

Зокрема, Трамп підписав указ про вихід країни зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Серед причин – незадоволення діями ВООЗ під час пандемії COVID-19, відсутність необхідних реформ та непропорційні фінансові внески. Варто зазначити, що попередня адміністрація Трампа вже виходила з організації у 2020 році під час пандемії.