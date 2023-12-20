Спрацює інстинкт самозбереження: чому США важливо схвалити подальшу допомогу Україні

У Конгресі США не встигнуть виділити кошти Україні до кінця 2023 року. Білий дім досягнув прогресу у переговорах з республіканцями, тому сподівається на схвалення допомоги у січні 2024 року.

Політолог-міжнародник Руслан Осипенко на 90% впевнений, що США нададуть гроші нашій державі. Про це він розповів 24 Каналу, додавши, що питання полягає навіть не в допомозі Україні. Мовиться про збереження провідної ролі Америки у світі.

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"Якщо програє Україна – це буде третій програш підряд американців за кордоном. Вони програли Ірак, програли Афганістан. І якщо вони програють зараз в Україні, то вже Америці диктуватимуть умови – як їй жити й що робити", – підкреслив політолог-міжнародник.

Імовірно, в американців спрацює інстинкт самозбереження. Позаяк в Україні розв'язуються питання майбутнього Сполучених Штатів Америки та її пересічних громадян. З огляду на це, рано чи пізно у Сенаті проголосують про виділення коштів Україні.

Протистояння Байдена та Трампа

За припущенням Осипенка, затягування зі схваленням допомоги Україні пов'язане навіть не в міжпартійних сутичках – республіканців та демократів. Мовиться про більш глобальне, а саме персональне протистояння Джо Байдена та Дональда Трампа.

Трампісти у передвиборчих перегонах намагаються завдати поразки демократам з будь-яких важливих питань. Наприклад, з 25 жовтня палату представників Конгресу очолив республіканець Майк Джонсон, який вирішує ставити на голосування ті чи інші запитання. Зазвичай те, що пропонує демократична партія, піддається критиці й затягується на довгий період для обговорень.

Допомога Україні поєднувала дві партії та дві палати, об'єднувала американців. Трампісти зрозуміли, що питання надзвичайно важлива для чинної адміністрації, обрали його дискусійним та розгорнули на 180 градусів дискусію. Почали пов'язувати з внутрішніми питаннями, що спочатку нам допомога, а потім Україні чи іншим країнам,

– зазначив Руслан Осипенко.

Причиною блокування допомоги України з боку республіканців є їхнє прагнення посилити кордон з Мексикою. Саме в питанні кордону та міграції республіканці та демократи не можуть дійти згоди.

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