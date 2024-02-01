Два інструменти тиску на Білий дім: чим загрожує розділення допомоги Україні й питання кордону

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка поєднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, ймовірно, буде розділена. Це загрожуватиме Україні затягуванням процесу.

Це метод тиску на Білий дім з боку окремих республіканців-прибічників екслідера США Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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"Загрожує відтягуванням терміну, коли вона надійде. Тому що створюється два інструменти тиску на чинну адміністрацію Білого дому одним рішенням через обмін інтересів", – пояснив політолог-міжнародник.

Затягування процесу

Руслан Осипенко зазначив, що Білий дім зацікавлений у тому, щоб профінансували допомогу Україні. Республіканці зацікавлені у тому, щоб Білий дім поступився щодо міграційної політики. Мігранти – це електоральна база демократів.

Якщо розділяють ці питання, по кожному окремо будуть торгуватися. Це буде затягування цього процесу. Просто буде шантаж Білого дому з боку трампістів об'єднання Make America Great Again на чолі з Трампом. Вони намагаються завдати поразки Білому дому, розглядаючи будь-яке питання через політичну призму цих президентських перегонів,

– припустив він.

Що буде, якщо США не допомагатимуть Україні