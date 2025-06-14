Можуть і замінити: у США є сили, що не дозволять Трампу злити Україну

Все наполегливіше із США звучать заяви щодо зменшення обсягів військової допомоги для України. Така позиція Білого дому цілком влаштовує Кремль і демонструє намір США фактично відвернуться від України у її протистоянні з Росією.

На думку члена Республіканської партії та громадського діяча Бориса Пінкуса, яку він висловив 24 Каналу, у США є політики, для яких принципово важлива підтримка України. Вони готові допомогти Києву попри те, яку позицію щодо цього має Дональд Трамп та його оточення.

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Трамп не господар

Пінкус наголосив, що США не будуть зливати Україну, тому що в Америці немає диктатури, а Дональд Трамп не є її господарем.

Господарем Сполучених Штатів є народ, який має своїх представників. Саме вони приймають закони та змушують президента їх виконувати,

– підкреслив громадський діяч.

Найближчими днями, за його словами, мають бути розглянуті закони щодо запровадження драконівських санкцій проти Росії.

Також відомо, що до кінця літа 2025 року вичерпується військовий бюджет для України, ухвалений ще за президенства Джозефа Байдена. Проте в обидвох палатах Конгресу готують новий бюджет для України.

Всупереч позиції Трампа, як наголосив республіканець, цей бюджет формується, і від нього це не буде залежати. Якщо він не хоче управляти країною, його разом з командою можна буде замінити.

Саме ці сенатори творять політику США та не дозволять Трампу злити Україну. Тоді потрібно зливати й Америку, і взагалі здатися і сказати Путіну: "Приходь, Вашингтон та Капітолій – твої і працюють на тебе". Однак таке просто неможливе,

– впевнений він.

Водночас Путіну не вигідно, щоб США зіскочили, тому що зараз Трамп – в команді Росії, він є однодумцем російського диктатора, а також, на думку громадського діяча, співучасником того, що відбувається в Україні.

Зараз, за його словами, ситуація в США розпалюється. Гнів проти Трампа всередині партії зростає, адже він не досяг практично жодних успіхів. Республіканці схвалюють його боротьбу з нелегальною міграцією, те, що він закрив кордон та хоче депортувати мігрантів.

Однак його зусилля будуть марними, якщо він буде здавати найближчих друзів США – Україну чи Ізраїль. Цього йому ніхто не пробачить,

– наголосив Борис Пінкус.

Він додав, що Америка живе завдяки тому, що вміє захищати національні інтереси та допомагаючи країнам, що прагнуть до демократії. Тому диктаторство та волюнтаризм, які демонструє Трамп, триватимуть не довго.

Зазначимо, що глава Пентагону Піт Гегсет на слуханні в Палаті представників Конгресу США 10 червня заявив, що у 2026 році Сполучені Штати планують скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України. Він додав, що "теперішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше". На думку Гегсета, "мирна угода через переговори – найкраще рішення в інтересах обох сторін", а також США, особливо "з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі".

Водночас в США розглядають створення окремого бюджету для допомоги Києву. Це питання обговорюють і республіканці, і демократи.