Спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно виступає ніби за підтримку України. Хоча насправді має інші переконання, адже ще до того, як сісти у крісло спікера, наполягав проти надання допомоги Києву.

Джонсон може залишитись в історії або як політик, що кинув Україну, або як законодавець, який впорався з ситуацією, попри всі складнощі. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що ім'я Джонсона обов'язково потрапить у підручник історії. Проте в якій саме якості, наразі невідомо.

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Слова розходяться зі справами

За словами громадського діяча, спікер може стати тим політиком, який приведе усіх до столу перемовин та вирішить у такий спосіб проблеми США.

А може стати тим державним діячем, який привів до влади "найвеличнішого лідера усіх часів", та зіграв таку велику роль – чи то як Іоан-баптист, чи то як Дмітрій Медведєв. У цьому випадку "найвеличнішим" політиком є Дональд Трамп, а Джонсон – поруч з ним, як Санчо Панса. Все залежить від того, ким Майк Джонсон себе вважає та ким бачить,

– припустив Рашкін.

На сьогодні у Джонсона тільки змінилась риторика, але дії – ні. Зараз він говорить, що підтримує Україну, а голосує проти допомоги їй.

"Дуже дякуємо, містер Джонсон, але це не є роботою спікера, так само як бути віруючою людиною, не означає просто проголошувати релігійні речі. Це означає проживати життя, яке підтверджує його релігійні ідеали. А з цим у Джонсона великі проблеми", – зазначив політичний діяч.

Майк Джонсон позиціонує себе глибоко віруючою людиною (він є протестантом) та прихильником "традиційних цінностей" . Він виступав ініціатором судових розглядів щодо обмеження прав ЛГБТК+, а також проти абортів.

Він нагадав, що Джонсон разом з 17-річним сином використовують спеціальний додаток, який, у разі, якщо хтось з них дивиться порно, попереджає про це іншого.

Не знаю, яке відношення це має до державного діяча та чи можна такій людині довіряти, але мені трохи лячно та огидно,

– наголосив Рашкін.

Тому від Майка Джонсона не варто очікувати нічого гарного щодо України. Він говорить чудові речі про українську державу, але потрібно це доводити справами.

Що відомо про Майка Джонсона