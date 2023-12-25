Точно ввійде у підручники: яку позицію насправді відстоює Майк Джонсон
Спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно виступає ніби за підтримку України. Хоча насправді має інші переконання, адже ще до того, як сісти у крісло спікера, наполягав проти надання допомоги Києву.
Джонсон може залишитись в історії або як політик, що кинув Україну, або як законодавець, який впорався з ситуацією, попри всі складнощі. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що ім'я Джонсона обов'язково потрапить у підручник історії. Проте в якій саме якості, наразі невідомо.
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Слова розходяться зі справами
За словами громадського діяча, спікер може стати тим політиком, який приведе усіх до столу перемовин та вирішить у такий спосіб проблеми США.
А може стати тим державним діячем, який привів до влади "найвеличнішого лідера усіх часів", та зіграв таку велику роль – чи то як Іоан-баптист, чи то як Дмітрій Медведєв. У цьому випадку "найвеличнішим" політиком є Дональд Трамп, а Джонсон – поруч з ним, як Санчо Панса. Все залежить від того, ким Майк Джонсон себе вважає та ким бачить,
– припустив Рашкін.
На сьогодні у Джонсона тільки змінилась риторика, але дії – ні. Зараз він говорить, що підтримує Україну, а голосує проти допомоги їй.
"Дуже дякуємо, містер Джонсон, але це не є роботою спікера, так само як бути віруючою людиною, не означає просто проголошувати релігійні речі. Це означає проживати життя, яке підтверджує його релігійні ідеали. А з цим у Джонсона великі проблеми", – зазначив політичний діяч.Важливо! Майк Джонсон позиціонує себе глибоко віруючою людиною (він є протестантом) та прихильником "традиційних цінностей". Він виступав ініціатором судових розглядів щодо обмеження прав ЛГБТК+, а також проти абортів.
Він нагадав, що Джонсон разом з 17-річним сином використовують спеціальний додаток, який, у разі, якщо хтось з них дивиться порно, попереджає про це іншого.
Не знаю, яке відношення це має до державного діяча та чи можна такій людині довіряти, але мені трохи лячно та огидно,
– наголосив Рашкін.
Тому від Майка Джонсона не варто очікувати нічого гарного щодо України. Він говорить чудові речі про українську державу, але потрібно це доводити справами.
Що відомо про Майка Джонсона
- Республіканця та трампіста Джонсона 25 жовтня було призначено спікером Палати представників Конгресу. До того, як стати спікером, він голосував проти надання допомоги Україні.
- Джонсон, обійнявши посаду спікера, заявив, що не вважає доцільним голосувати за допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті. Таку пропозицію вніс Джозеф Байден; відповідно до неї Київ мав отримати 61 мільярд доларів.
- Наприкінці листопада Джонсон висловив впевненість, що Конгрес ухвалить рішення щодо виділення коштів Україні та Ізраїлю. Він додав, що США не може дозволити Владіміру Путіну "пройти маршем через Європу", і тому він розуміє "необхідність надання допомоги".
- Водночас він наголосив, що це можливо за умови, якщо в США відбудуться зміни щодо "власної прикордонної політики".
- Проте спікер Палати представників не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботу обох палат Конгресу. Через це парламент Сполучених Штатів пішов на різдвяні канікули, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні.