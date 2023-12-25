Точно ввійде у підручники: яку позицію насправді відстоює Майк Джонсон

25 грудня 2023, 18:07
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Спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно виступає ніби за підтримку України. Хоча насправді має інші переконання, адже ще до того, як сісти у крісло спікера, наполягав проти надання допомоги Києву.

Джонсон може залишитись в історії або як політик, що кинув Україну, або як законодавець, який впорався з ситуацією, попри всі складнощі. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що ім'я Джонсона обов'язково потрапить у підручник історії. Проте в якій саме якості, наразі невідомо.

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Слова розходяться зі справами

За словами громадського діяча, спікер може стати тим політиком, який приведе усіх до столу перемовин та вирішить у такий спосіб проблеми США.

А може стати тим державним діячем, який привів до влади "найвеличнішого лідера усіх часів", та зіграв таку велику роль – чи то як Іоан-баптист, чи то як Дмітрій Медведєв. У цьому випадку "найвеличнішим" політиком є Дональд Трамп, а Джонсон – поруч з ним, як Санчо Панса. Все залежить від того, ким Майк Джонсон себе вважає та ким бачить,
– припустив Рашкін.

На сьогодні у Джонсона тільки змінилась риторика, але дії – ні. Зараз він говорить, що підтримує Україну, а голосує проти допомоги їй.

"Дуже дякуємо, містер Джонсон, але це не є роботою спікера, так само як бути віруючою людиною, не означає просто проголошувати релігійні речі. Це означає проживати життя, яке підтверджує його релігійні ідеали. А з цим у Джонсона великі проблеми", – зазначив політичний діяч.

Важливо! Майк Джонсон позиціонує себе глибоко віруючою людиною (він є протестантом) та прихильником "традиційних цінностей". Він виступав ініціатором судових розглядів щодо обмеження прав ЛГБТК+, а також проти абортів.

Він нагадав, що Джонсон разом з 17-річним сином використовують спеціальний додаток, який, у разі, якщо хтось з них дивиться порно, попереджає про це іншого.

Не знаю, яке відношення це має до державного діяча та чи можна такій людині довіряти, але мені трохи лячно та огидно,
– наголосив Рашкін.

Тому від Майка Джонсона не варто очікувати нічого гарного щодо України. Він говорить чудові речі про українську державу, але потрібно це доводити справами.

Що відомо про Майка Джонсона

  • Республіканця та трампіста Джонсона 25 жовтня було призначено спікером Палати представників Конгресу. До того, як стати спікером, він голосував проти надання допомоги Україні.
  • Джонсон, обійнявши посаду спікера, заявив, що не вважає доцільним голосувати за допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті. Таку пропозицію вніс Джозеф Байден; відповідно до неї Київ мав отримати 61 мільярд доларів.
  • Наприкінці листопада Джонсон висловив впевненість, що Конгрес ухвалить рішення щодо виділення коштів Україні та Ізраїлю. Він додав, що США не може дозволити Владіміру Путіну "пройти маршем через Європу", і тому він розуміє "необхідність надання допомоги".
  • Водночас він наголосив, що це можливо за умови, якщо в США відбудуться зміни щодо "власної прикордонної політики".
  • Проте спікер Палати представників не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботу обох палат Конгресу. Через це парламент Сполучених Штатів пішов на різдвяні канікули, не ухваливши рішення щодо допомоги Україні.

Автор: Вікторія Грабовська