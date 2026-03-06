Є що запропонувати: яку допомогу країнам Близького Сходу може надати Україна та що за це отримає

США та країни Близького Сходу звертаються до України з проханням допомогти в протидії іранським "Шахедам". Утім Київ може допомогти арабським країнам навіть значно більше.

В України вже напрацьований величезний досвід по боротьбі з дронами, оскільки війна на нашій території триває понад 4 роки. Експерти спеціально для 24 Каналу розібрали, як і чим саме Україна може допомогти країнам арабського світу.

Що Україна може запропонувати арабським країнам?

Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп розповів, що арабські країни, як-от ОАЕ, Саудівська Аравія свого часу закуповували дорогі ракети до систем Patriot. Однак і в них вони не безмежні. Американці й аравійці, наприклад, можуть собі зараз дозволити купити багато перехоплювачів. Проблема в тому, що темпи виробництво не нарощуються миттєво з помахом чарівної палички.

Країнам Перської затоки потрібна допомога з перехопленням дронів уже та тут. За їхньою офіційною статистикою вони збивають багато балістичних ракет і дронів, але все ж те, що прилітає завдає відчутної шкоди. Вони зацікавлені в масових і недорогих засобах, які можуть ефективно боротись з дронами. І тут Україні буде що запропонувати,

– зазначив військовий оглядач із Ізраїлю.

Він продовжив, що це й досвід у перехопленні, організації процесу, готові дешеві напрацювання. Однак, імовірно, обміняти це на ракети до систем Patriot не вийде, бо вони потрібні й цим країнам. Тут справа не в обмінах і бартерах. Україна може налагодити співпрацю з цими країнами й це важливо у 2 аспектах:

можна банально заробити, адже ці країни мають ресурси, які готові витрачати для своєї оборони;

зблизитись із країнами, які мають вплив, необмежені бюджети.

На погляд Шарпа, треба загорнути своє бажання заробити чи отримати вигоди в красиву обгортку відвертого бажання допомогти задарма. Це буде сприйматись краще.

Як Україна може допомогти Трампу в Іранській операції?

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що США хотіли б обійтись без допомоги України, але очевидно не вийде. Насправді технологія дронів-перехоплювачів доступна для наших партнерів. Утім у них немає такого досвіду, вони не настільки добре вміють ними керувати, тож передача українського досвіду буде релевантною.

"В Ірану вочевидь уже великий дефіцит ракет, але в них удосталь дронів. Тож, це було б вигідно й США, й Україні, особливо, якщо війна в Ірані не затягнеться. Трамп усе ж таки не Путін. Йому не потрібна довга війна. Йому треба, щоб на американських заправках не сталось нічого, що може вплинути на його передвиборчі рейтинги", – наголосив Богданов.

За його словами, Україна може зміцнити свої відносини з країнами Близького Сходу. А також презентувати себе на ринку зброї, адже це важливо буде для майбутнього нашої країни та нашого ВПК. Росія, яка раніше продавала дуже багато зброї, зараз має дуже слабкі позиції. Довгострокова присутність України в цьому регіоні вкрай важлива.

Що може кардинально змінити ставлення арабського світу до України?

Політолог Вадим Денисенко озвучив думку, що Україні важливо, аби війна на Близькому Сході якнайшвидше закінчилась. Якщо Україна зможе передавати країнам Перської затоки дрони-перехоплювачі, якщо туди будуть направлені інструктори, які допоможуть зменшити ураження від іранських "Шахедів", це може кардинально змінити ставлення цих країн арабського світу до України.

Досі в цих країнах є достатньо сильні проросійські настрої. У принципі поява українців, які допомагають захищатись від іранських дронів, може реально змінити ставлення до України та російсько-української війни. Для нас це був би величезний прорив і величезна дипломатична перемога,

– підкреслив політолог.

Він додав, якщо війна на Близькому Сході буде тривати довго, то це може вплинути на постачання ракет до систем ППО та ПРО Україні. Там зараз вистрілюються величезні запаси ракет Patriot, це буде величезною проблемою для нас. Після літньої кампанії США й Ізраїлю проти Ірану, Пентагон призупинив постачання зброї, бо робив ревізію на своїх складах.

