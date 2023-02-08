Латвія пропонує відправляти в Україну конфісковані у п'яних водіїв автомобілі

Латвія продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Так, країна запропонувала відправляти нашій державі конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

Таку пропозицію висунув міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. Про це розповіла керівниця Служби державних доходів (VID) Ієва Яунземе на каналі LTV, інформує 24 Канал.

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Латвія може відправляти в Україну конфісковані авто

Служба державних доходів у Латвії займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Зазвичай їх продають на аукціонах.

Арвілс Ашераденс запропонував внести поправки до закону та дозволити безплатно передавати Україні автомобілі водіїв, які конфіскували за керування у нетверезому стані.

Як Латвія допомагає Україні у боротьбі з ворогом