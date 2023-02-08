Латвія пропонує відправляти в Україну конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
8 лютого 2023, 12:28Читать новость на русском
Латвія продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Так, країна запропонувала відправляти нашій державі конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.
Таку пропозицію висунув міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс. Про це розповіла керівниця Служби державних доходів (VID) Ієва Яунземе на каналі LTV, інформує 24 Канал.
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Латвія може відправляти в Україну конфісковані авто
Служба державних доходів у Латвії займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Зазвичай їх продають на аукціонах.
Арвілс Ашераденс запропонував внести поправки до закону та дозволити безплатно передавати Україні автомобілі водіїв, які конфіскували за керування у нетверезому стані.
Як Латвія допомагає Україні у боротьбі з ворогом
- Канада та Латвія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Так, Канада передає ще 200 бронеавтомобілів, а Литва – зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як це робили у 2022 році.
- Влітку колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив про те, що Повітряні сили ЗСУ отримали від його країни 4 гелікоптери.
- Латвія до Києва відправила ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.
- Сейм Латвії ввів фактичну заборону на видачу віз громадянам Росії у зв'язку з роботою в Латвії або перебуванням у країні при віддаленій роботі.