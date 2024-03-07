Макрон заявив лідерам партій Франції, що нема "жодних червоних ліній" у підтримці України

Зранку 7 березня Еммануель Макрон зустрівся з лідерами парламентських партій Франції. Він розповів їм про ситуацію на полі бою в Україні та те, якою він бачить підтримку Києва з боку Парижа.

Журналісти поспілкувалися з лідером комуністів Фаб'єром Русселем та лідеркою ультраправого "Національного об'єднання" Джорданою Барделлою. За їхніми словами, Макрон підтвердив, що у нього відсутні наміри встановлювати "жодні обмеження" або "жодні червоні лінії" у питаннях підтримки України з боку Франції.

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Макрон заявив про мобілізацію ресурсів

Тим часом Марін Тондельє, глава французьких "Зелених" після спілкування з президентом Макроном зазначила, що "встановлення обмежень для нас самих" дасть "порівняльну перевагу" для російського президента Владіміра Путіна.

Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні,

– наголосив Бертран Панше, один з присутніх на зустрічі політиків.

Також на умовах анонімності кілька інших присутніх заявили, що Еммануель Макрон під час зустрічі "з картами у руках" пояснював, якими можуть бути ризики, якщо Україна відійде від лінії фронту, дозволивши просунутися війську Росії.

Він пояснив нам, по суті, що щойно ми підтримаємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Владімір Путін, швидше за все, матиме успіх,

– наголосив один зі співрозмовників видання.

Звернімо увагу, що на Єлисейських полях ще не коментували зустріч, яка відбулася між Еммануелем Макроном і лідерами політичних партій Франції.

Водночас нагадаймо, що Еммануель Макрон 17 лютого доручив уряду "зробити заяву перед парламентом", яка стосується двосторонньої безпекової угоди, яку Франція та Україна підписали. Також вони мали доповісти про ситуацію всередині нашої держави, після чого мали бути "дебати та голосування".

Наостанок звернімо увагу на резонансну заяву, зроблену понад тиждень тому Еммануелем Макроном. Він говорив про можливість відправлення до України військ Заходу.

Правда, пізніше він уточнив свої слова. Як зазначив президент Франції, це не означає, що розглядають можливість відправлення західних військ до України у найближчому майбутньому. Водночас слід розуміти, що це дає початок дискусії та міркуванню про те, що ще можна зробити, щоб підтримати нашу державу.