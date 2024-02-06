Допомога Україні, питання кордону і перешкоди від Трампа: Байден звернувся до Конгресу США

Президент США Джо Байден ввечері 6 лютого звернувся до Конгресу. Американський очільник закликав конгресменів ухвалити закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки.

Крім того, під час свого звернення Байден також розповів про питання кордону і перешкоди від експрезидента США Дональда Трампа. Що ще розповів Байден у зверненні до Конгресу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Байден розповів про перешкоди від Трампа

Американський очільник зазначив, що вже доволі довгий час міграційна система США зламана, тому він дав вказівку своїй команді провести перемовини з конгресменами, щоб досягти двопартійної домовленості, яка містить "найсправедливішу, найгуманнішу реформу" цієї системи.

Тепер потрібно, щоб цей документ прийшов до зали Сенату. Чому цього не відбувається? Просте пояснення: Дональд Трамп. Він думає, що це політично на його користь використати це питання як зброю замість того, щоб врегулювати це питання,

– заявив Байден.

Крім того, американський глава зауважив, що Трамп намагається залякати республіканців, щоб вони голосували проти цієї домовленості.

Президент США розповів про важливість закону для України

Байден також зауважив, що ухвалення цього закону є важливим для України. Під час виступу американський глава вдягнув блакитно-жовту краватку і значок з прапором нашої держави.

Ця країна потерпає від жорстокого вторгнення. Кожен місяць затримок означає, що в них стає менше артилерії, менше можливостей захиститися від російського нападу. Цього хоче Путін,

– пояснив президент США.

Він також зауважив, що українці хоробро борються, а американці, своєю чергою, мобілізували коаліцію з 50 країн і об'єднали НАТО.

"Ми не можемо відвернутися. Підтримка цього законопроєкту – це протидія Путіну. Якщо документ не підтримати – це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити – він не зупиниться на Україні і витрати для США зростуть", – сказав він.