"Війна до останнього українця": Путін скаженіє через надання ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном

Британія пообіцяла надати Україні бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремлівський диктатор Владімір Путін зробив щодо цього їдку заяву.

Також нову допомогу прокоментував міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Росії казяться через нову допомогу для України

Путін прокоментував ініціативу Британії про постачання Києву снарядів зі збідненим ураном.

Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а на ділі. Росія буде змушена реагувати, якщо колективний Захід починає застосовувати зброю з ядерним компонентом,

– заявив кремлівський диктатор.

Своєю чергою, Шойгу в'їдливо зазначив, що до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше сходинок". За його словами, постачання Україні снарядів зі збідненим ураном змусить Росію "серйозно замислитися над тим, чим Москва може відповісти".

Також голова російського міноборони почав лякати військових. Мовляв, застосування таких снарядів позначається на здоров'ї солдатів, що їх використовують.

"Будь-яка війна закінчується миром", – цинічно відповів Шойгу на запитання про прогнози щодо завершення вторгнення, яку розпочала Росія.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Сєргєй Лавров додав, що його не дивує такий розвиток подій. Проте, за словами путінського посіпаки, немає жодних сумнівів, що це "погано закінчиться" для Британії.

"Цим Лондон продемонструє готовність йти не просто на ризики, а на порушення міжнародного гуманітарного права", – вважає Лавров.

Його підлегла Марія Захарова заговорила ж про "югославський сценарій".

"Ці снаряди не лише вбивають, але заражають навколишнє середовище і викликають онкологію у людей на цих землях. Жертвами стануть лише ті, проти кого це все буде застосовано. Коли прокинуться в Україні?", – лякає речниця МЗС країни-терористки.

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Британія передасть Україні бронебійні снаряди

Заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді розповіла про нову допомогу для України.

Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран,

– зазначила Голді.

За її словами, ці снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.