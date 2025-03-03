Німеччина може платити за оборону більше: новий канцлер має подолати один виклик

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок порушила питання щодо розблокування допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів євро. Проте у новому скликанні Бундестагу є сили, які можуть завадити голосуванню за цю пропозицію.

Координатор українського-німецького співробітництва ЦТД Степан Русин припустив у розмові з 24 Каналом, що блок ХДС/ХСС сподівається провести голосування зі старим складом Бундестагу. Також Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що Європа має стати незалежною від США на тлі об'єднання Сполучених Штатів та Росії, яке відбувається "через голову України та ЄС".

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Потрібна 2/3 голосів в Бундестазі

На виборах у Німеччині, які відбулись 23 лютого, переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, а друге місце посіла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Якщо в Бундестазі відбудеться голосування за розблокування допомоги для України, то, за результатами виборів, в АдН, за словами Русина, немає блокуючої меншості. Проте вона може з'явитись, якщо Ліва партія, що також увійшла до парламенту, об'єднається разом з АдН задля блокування конституційних змін, які просуває блок ХДС/ХСС.

Цю ініціативу підтримує інша потенційна частина коаліції – Соціал-демократи – задля збільшення фінансування видатків на оборону. Для цього їм потрібна 2/3 голосів в Бундестазі, і вони їх не мають. Тільки у випадку співпраці АдН та Лівої партії це можливо,

– сказав він.

Зараз ХДС/ХСС сподіваються провести це фінансування в ще зі старим складом Бундестагу, тому що в ньому блокуючої меншості в ультраправих і лівих партій немає. Якщо їм не вдасться це зробити, тоді, на його думку, доведеться шукати компроміси із Лівою партією. Напередодні ця партія заявила, що підтримує збільшення витрат для України, але насамперед для військових цілей.

На Німеччину покладаються великі надії

На тлі заяв, які лунають з США щодо збільшення витрат на оборону та допомогу Україні з боку європейських країн, Німеччина може собі це дозволити. Проте для цього, як зазначив він, потрібні зміни до Конституції, які зараз обмежують збільшення державного боргу показником 0,35 ВВП на рік.

Якщо новому імовірному канцлеру вдасться це провести або чинним скликанням Бундестагу, або з майбутнім, то проблем з фінансуванням не мало б бути,

– підкреслив він.

Цифри, які озвучуються, – до 3% ВВП, що в німецькому випадку складає 120 мільярдів євро на рік, не буде значним ударом по бюджету. Можна очікувати, що цей борг збільшиться до показників 2019 – 2020 років, коли Німеччина збільшувала свої запозичення для боротьби із пандемією.

Тому на Німеччину покладаються великі надії з боку всієї Європи щодо того, що саме вона стане локомотивом європейського переозброєння і зможе профінансувати нові закупівлі і збільшення сил.

Водночас в країні ведеться дискусія про те, що Німеччина, яка одна з небагатьох країн, що дотримувалась фіскальної дисципліни в рамках ЄС, не має платити за безпеку інших держав. Насамперед Іспанії та Італії, в яких витрати на оборону досі менше ніж 2% ВВП,

– сказав Степан Русин.

Позиція ХДС/ХСС раніше щодо цього була доволі консервативною. Блок був готовий фінансувати німецькі оборонні витрати, але не європейські. Проте зараз, на його думку, з огляду на нові умови, важко спрогнозувати, чи вони переглянуть свою позицію

Зазначимо, що глава МЗС Німеччини Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила про негайне розблокування 3 мільярдів євро додаткової допомоги Україні. За її словами, Німеччина та Європа підтримують Україну і не кинуть її.

Раніше колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував цю пропозицію Бербок та міністра оборони Бориса Пісторіуса. Шольц не вбачав нагальної потреби в цьому пакеті підтримки України, вважаючи, що їй достатньо на найближчий виділеної допомоги.