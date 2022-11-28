Німеччина насправді надає Україні не мало зброї, проблема лише в її риториці, – аналітик

Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців, а також надала нашій державі не набагато менше військової допомоги, аніж Велика Британія. Утім, у суспільстві заведено вважати, що Німеччина є не найпалкішим нашим союзником.

Про це 24 каналу розказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що британці, яких ми справедливо вважаємо великими друзями України, з самого початку повномасштабної війни мали дуже чітку позицію.

Зверніть увагу "Хоча й говорять протилежне": експерт пояснив, якою буде перемога у війні для ЄС і США

Проблема у словах, а не в діях

За словами Клочка, Борис Джонсон, який на той момент був прем'єр-міністром Великої Британії, не озвучував таких реплік як: "Ми подумаємо", "Ми вирішимо", "Ми не хочемо ескалації" і так далі.

Натомість Німеччина, хоч у загальному обсязі військової та фінансової допомоги не дуже відстала від Британії, мала досить дивну риторику. Лідери Німеччини постійно говорили про ескалацію, сумніви, затримки з передачею важкого озброєння тощо.

Унаслідок цього і сформувалася негативна суспільна думка щодо влади Німеччини в Україні, більше причин немає. Німці просто неправильно себе позиціювали, хоча німецьке суспільство в переважній більшості дуже позитивно ставиться до українців, але, звичайно, там є і проросійськи налаштовані люди.

Вони підтримують і готові робити це надалі. З цим проблеми немає, єдине, що влада зайняла не дуже правильну позицію на зовнішній арені,

– підсумував Клочок.

Повний стрім з Валерієм Клочком: дивіться відео

Шольц шокував неочікуваною заявою