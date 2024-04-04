Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів, – Bloomberg

Голосування щодо законопроєкту про надання допомоги Україні в Палаті представників США можуть перенести ще на кілька тижнів. Розгляд ініціативи може відбутися щонайменше у середині квітня, а, можливо, і пізніше.

Журналісти Bloomberg з посиланням на керівників Республіканської партії зазначили, що спікер Палати представників Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом'якшення опозиції щодо допомоги Україні. Зокрема, з боку радикальних республіканців.

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Голосування за допомогу Україні знову можуть перенести

Автори матеріалу підкреслили, що команда спікера Джонсона досі не представила республіканським законодавцям комплексний план пакета допомоги. Тому схоже, що вони не визначилися з тим, яких поступок будуть домагатися від адміністрації президента Джо Байдена, що може перешкодити їм заручитися підтримкою перед голосуванням, яке відбудеться наступного тижня.

За словами речниці Джонсона Тейлор Голсі, зобов'язання спікера вжити негайних заходів не передбачає встановлення конкретного терміну. Голсі заявила, що Джонсон наразі збирає пропозиції від членів партії щодо цього плану, але не надала подальших подробиць щодо дискусій спікера.

Водночас двоє представників республіканського керівництва заявили, що спікер Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні на вихідних і прискорити його затвердження наступного тижня.

Однак журналісти Bloomberg зауважили, що прискорений розклад законопроєкту про допомогу Україні може поставити під загрозу успіх ініціативу і потенційно спричинити подальші розбіжності з консервативними фракціями всередині Республіканської партії.

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