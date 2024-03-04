Усе залежить від Джонсона: коли Україна може отримати допомогу від США

В США впродовж кількох місяців не можуть дійти згоди щодо виділення допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Проте за повідомленням західних ЗМІ, у в Конгресі готується новий законопроєкт.

Голосування за новий проєкт закону може відбутися приблизно у середині березня – на початку квітня. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що як і раніше важливу роль в цьому питання грає спікер Палати представників Майк Джонсон.

Важливо Спікери 23 парламентів закликали республіканця Джонсона розглянути допомогу Україні

Є запасний варіант

Політолог пояснив, що спочатку має бути ухвалений бюджет США на 2024 рік, адже його не можуть прийняти вже пів року. Голосування за бюджет має відбутися 8 березня.

Якщо за цей законопроєкт проголосують, після цього розглядатиметься питання про міжнародну допомогу, зокрема й Україні.

Йдеться про новий законопроєкт, який розробляють республіканці та демократи . Вони пропонують надати Києву скорочену допомогу.

Ми можемо отримати тільки військову підтримку – без бюджетної допомоги. Проте одночасно проголосувати про збільшення витрат на кордон між США та Мексикою,

– зазначив Фесенко.

Як відомо, питання кордону є наріжним каменем конфлікту між республіканцями та демократами, який гальмує ухвалення допомоги Україні.

У разі ухвалення цього рішення, Україна, за словами Фесенко, зможе отримати допомогу у квітні.

Спікер Майк Джонсон зустрічався представниками республіканської партії, які беруть участь у розробці нового законопроєкту. Водночас Джонсон не взяв на себе зобов'язання щодо внесення документа на голосування, наполягаючи на тому, що насамперед потрібно ухвалити рішення щодо державного фінансування.

Наразі не зрозуміло, чи поставить республіканець Майк Джонсон на голосування цей законопроєкт. Раніше законопроєкти від Джозефа Байдена та Сенату він на голосування не ставив,

– зазначив Володимир Фесенко.

Це відповідає виборчій стратегії Дональда Трампа, який виступає проти будь-яких компромісів з Байденом.

Більше про новий законопроєкт у Конгресі США щодо допомоги Україні

Голова Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол відповідає за підготовку нового документу.

Відповідно до нового законопроєкту, Україні, Ізраїлю та Тайваню США мають виділити 66 мільярдів доларів військової допомоги. Проте документ не передбачає надання гуманітарної допомоги, яка була врахована в законопроєкті, проголосованому в Сенаті.

Також в новому законопроєкті йдеться про введення обмежень на в'їзд нелегальних мігрантів до США аж доки не буде ухвалене рішення щодо оперативного контролю над кордоном. Проте демократи виступають проти обмежень щодо мігрантів.