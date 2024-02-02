Надія є завжди, – Кулеба застеріг "інформаційних диверсантів" і запевнив у підтримці з боку США
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на підтримку України. Водночас він застеріг громадян, які сумніваються у продовженні надання допомоги від партнерів.
Цих людей Кулеба назвав "інформаційними диверсантами". Про це Міністр закордонних справ України сказав в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.
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Кулеба запевнив у непохитній підтримці з боку США
Коментуючи нещодавній візит до України заступника Державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив оптимізм щодо перспективи отримання допомоги від Сполучених Штатів. Відповідаючи на запитання, чи є надія для України, Кулеба підтвердив, що надія залишається.
Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є "інформаційними диверсантами",
– наголосив він.
Серед нещодавніх подій міністр закордонних справ Кулеба відзначив рішення Європейського Союзу виділити Україні значну суму в розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, ця значна фінансова допомога є чітким свідченням постійної підтримки, яка надається Україні.
"Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" ("Великої Сімки" – 24 Канал). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру", – пояснив глава МЗС.
Кулеба також висловив впевненість у розв'язанні питання щодо схвалення Конгресом США рішення про надання Україні додаткової фінансової допомоги. Він наголосив на важливості збереження терпіння та щоденного прагнення до прогресу, запевнивши, що ці зусилля наразі перебувають у фокусі міністерства закордонних справ.
Допомога Україні від США: на якій стадії Конгрес перебуває зараз
- Лідер сенатської більшості Чак Шумер 1 лютого зробив обнадійливу заяву щодо ухвалення допомоги Україні від Конгресу США. Американський політик зазначив, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроєкт про національну безпеку.
- Зокрема, цей документ містить двопартійну угоду щодо прикордонних та імміграційних обмежень. Саме це стало каменем спотиканням для ухвалення грошової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
- До цього глава ЦРУ Вільям Бернс наголосив на важливості продовження надання допомоги з боку Сполучених Штатів. Він зазначив, що для США вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б "помилкою історичного масштабу".