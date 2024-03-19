Все залежить від Конгресу, – Остін про військову допомогу Україні від США

Міністр оборони США висловився про майбутню допомогу Україні від американців. Ллойд Остін зазначив, що все подальші дії залежатимуть від рішень, які ухвалить Конгрес Сполучених Штатів.

Про це глава Пентагону заявив на пресконференції за результатами засідання у межах "Рамштайну". За словами Остіна, наразі прогнозувати щось стосовно допомоги Україні від США досить складно, інформує 24 Канал.

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Остін висловився про допомогу Україні від Сполучених Штатів

У своїй заяві міністр оборони США прокоментував впевненість українських військових у своїй здатності захистити країну. Міністр підкреслив важливість допомоги, яку вони отримують, особливо наголосивши на потребі в боєприпасах та оборонній допомозі.

Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні,

– наголосив Остін.

Глава Пентагону сказав, що американська влада бачить і вірить з оптимізмом що наступні кроки щодо допомоги Україні будуть ухвалені.

"Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", – підкреслив він.

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