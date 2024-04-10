У США готують рішення в обхід спікера Джонсона: чого чекати Україні

Спікер Сенату США Майк Джонсон раніше повідомив, що готує власний законопроєкт про допомогу Україні, який матиме низку важливих нововведень. Водночас документ досі офіційно не представили.

Якщо спікер Джонсон нічого не запропонує, у Сенаті можуть проголосувати за старий законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, пояснивши, що для цього необхідно набрати достатню кількість голосів.

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Чого чекати від законопроєкту Джонсона

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив про таємний пакет допомоги, який він готує для України. Водночас публічно текст документа не був оприлюднений, тобто досі невідомо, що саме готує Джонсон.

Ми не знаємо, чи це ленд-ліз, чи це повноцінне кредитування, чи це безвідсоткове та безстрокове кредитування. У нас немає плану, ми не знаємо на що очікувати. З попередніх розмов план Джонсона – Макфола складався з безстрокового кредитування на багаторічній основі, що для нас в цій ситуації було б непогано,

– зазначив Олександр Краєв.

Фактично, з кожним днем політичне майбутнє Джонсона все більше починає залежати від законопроєкту про допомогу Україні. Тому спікер врешті-решт буде змушений розв'язати це питання. Законопроєкт не може бути у підвішеному стані ще довгий час, тож є шанси, що голосування все ж відбудеться.

"На жаль, ми не можемо спрогнозувати терміни (голосування – 24 Канал), бо у нас немає тексту. Якби він був, можна було б розкласти, які групи республіканців підтримають ту чи іншу частину цього тексту, що саме сподобається демократам і яких поступок вимагатимуть від демократів", – зауважив Краєв.

За передбаченнями деяких американських журналістів, законопроєкт можуть винести на голосування 15 квітня. Однак наразі це лише припущення.

Вотум недовіри для спікера

Зв'язок між подальшою кар'єрою Майка Джонсона як спікера та законопроєкту про допомогу України абсолютно не є перебільшеним. У Сенаті США вже збирають підписи для так званої discharge petition (петиції про відставку). Втім для Києва це може обернутися ще гіршими наслідками.

Це в рази гірший варіант, бо навіть сам факт того, що таке питання поставлять на голосування, процедурно змінює всю ситуацію. Коли на голосування висувають питання вотуму недовіри, то весь інший порядок денний скасовують, поки не врегулюють ситуацію. Якщо Джонсон, яким би він не був антиукраїнським, залишить посаду, це безстроково затягне всю Палату представників,

– пояснив Краєв.

Зрештою, подібна ситуація сталася не так вже й давно. У жовтні 2023 року після усунення від посади попереднього спікера Сенату Кевіна Маккарті, за нового не могли проголосувати 15 разів. Те саме може повторитися й зараз.

"Це може затягнутися на місяць – два. Для нас будь-яка стабільність краща за хаос", – додав Краєв.

У США немає альтернативних шляхів допомоги

Якщо винесення законопроєкту на голосування затягнеться, то у Сполучених Штатів більше немає особливих можливостей допомогти Україні. Ті ресурси, які є у президента Джо Байдена та виконавчої влади США, вже використовують для України.

Пентагон мав 4,5 мільярда доларів, які розділили на транші. Більшу частину з них вже використали. Були також додаткові страхові фонди Держдепу, які також використали. Якби у виконавчої влади були певні можливості надати Україні ще деяку підтримку, вони б це точно зробили. Бо для Байдена це все же коштує забагато, якщо говорити про електоральні бали,

– зазначив Краєв.

Тож зараз усе залежить виключно від Палати представників. А в них є лише один альтернативний варіант – зібрати голоси для discharge petition, щоб проголосувати за допомогу Україні в обхід рішення спікера Джонсона. Для цього необхідно набрати щонайменше 218 голосів. Станом на минулий тиждень, як демократи, так республіканці вже зібрали 191 підпис.

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