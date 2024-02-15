Те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Тайвані завтра, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Конгресу США. Очільник Альянсу закликав американських парламентарів передати Україні 60 мільярдів доларів США допомоги.
Столтенберг наголосив, що відсутність підтримки з боку США вже має свої наслідки на полі бою. Про це генеральний секретар НАТО повідомив в ході пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Столтенберг звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні
Очільник Альянсу зазначив, що мав робочий візит до Вашингтону і побачив широку підтримку України з обох боків Конгресу США. Тому, Столтенберг впевнений, що Україна зрештою отримає пакет необхідної допомоги.
Столтенберг також підкреслив, що якщо Путін переможе в Україні, це буде справжнім викликом для НАТО.
Це буде посланням авторитарним лідерам, не лише Путіну, але й президенту Сі, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть. Те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Тайвані завтра,
– сказав генсек Альянсу.
Тому він наголосив, що ухвалення Конгресом США допомоги для України є важливою для НАТО і має значення для безпеки США. Генсек Альянсу додав, що відсутність допомоги з боку США вже має певні наслідки.
МЗС Британії й Польщі теж закликали Конгрес ухвалити допомогу
- Глави МЗС Великої Британії і Польщі Девід Камерон і Радослав Сікорський звернулись до Конгресу США і особисто до спікера Палати представників Майка Джонсона. Міністри закликали нижню палату парламенту США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.
- Камерон зазначив, що, враховуючи силу і міць США, Конгрес має затвердити пакет допомоги для підтримки нашої держави. Глава британського МЗС також підкреслив, що Іран та Китай уважно дивляться за ситуацією, щоб "перевірити, чи є ми як країни Заходу надійними союзниками".
- Сікорський своєю чергою, доповнивши заяву Камерона, сказав, що ухвалене рішення Конгресу про допомогу Україні стане епохальним і вплине на авторитет США у світі. Тому глава польського МЗС закликав Джонсона поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування у Палаті представників.