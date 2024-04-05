Допомога має бути не в борг: які дискусії щодо підтримки України точаться в США

Сполучені Штати Америки досі не можуть ухвалити рішення щодо підтримки України. Голова Палати представників Майк Тернер зробив обнадійливу заяву, що нібито питання виділення допомоги нашій країні буде головним на порядку денному після повернення Конгресу з канікул 9 квітня.

США зобов'язані безоплатно допомагати Україні. Адже українці гинуть й борються проти найважливішого антиамериканського ворога. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Коли можуть проголосувати у Конгресі

Як зазначив Епштейн, рішення про надання підтримки нашій країні залежить від однієї людини – спікера Палати представників Майка Джонсона. Минулого тижня під час виступу він сказав, що після Великодня негайно просуне законопроєкт, щоб нарешті надавати гроші Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Проте днями Джонсон почав давати задній хід і казати, що, можливо, це станеться всередині чи наприкінці квітня, бо він усе ще шукає способи пом’якшити опозицію з боку прихильників жорсткої лінії Республіканської партії.

Я хотів би пом'якшити очікування на 9 квітня. Я думаю, навряд чи ми побачимо як просуватиметься цей законопроєкт наступного тижня. Можливо, рішення буде наприкінці квітня,

– мовив директор Renew Democracy Initiative.

За його словами, після того, як законопроєкт пройде в Палаті представників, то його знову мають обговорювати в Сенаті, потім проголосувати, й тільки тоді проєкт закону може піти до Джо Байдена на підпис.

Які позиції у США

Зараз у Сполучених Штатах немає однієї думки щодо надання фінансової та військової підтримки Україні. Є три ключові позиції. Серед демократів та деяких республіканців є ті, хто розуміють, що США повинні дати Україні все, аби ЗСУ виграли війну.

Я досі вважаю, що ці люди – це більшість американців. Однак, на жаль, у політиці серед тих, хто має владу, багато людей з іншими позиціями,

– зазначив Епштейн.

З демократичного боку, вони хочуть допомагати та підтримувати Україну, але бояться реакції Росії. До речі, нещодавно з'ясувалося, що Джейк Салліван вважав, що якщо США занадто багато й швидко нададуть допомогу Україні, то Росія зможе використати ядерну зброю.

Така думка дуже небезпечна, тому що змушує США зупиняти самих себе, замість того, щоб робити те, що Вашингтон робив під час холодної війни,

– наголосив директор Renew Democracy Initiative.

З республіканського боку, ситуація ще гірша. Вже є чимало республіканців, які вірять путінській пропаганді. Вони вважають, що США час зупинити допомогу Україні, й наша держава нібито не зовсім невинна.

Організація Renew Democracy Initiative бореться проти цих двох думок. Вона намагається переконати тих, які більш-менш погоджуються, що найбезпечніший мир той, у якому Україна виграла. З іншого боку, Renew Democracy Initiative повинна боротися проти пропаганди Кремля, яка дуже глибоко просунулася у Республіканській партії.

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