Допомога Україні від США: воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування
Джерело:ГУР МО
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден ухвалив закон про додаткові асигнування для України на поточний рік. Це передбачає приблизно 40 мільярдів доларів екстреного фінансування.
Про це розповіли 22 травня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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"Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставлення і підписання документа в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", – написали у розвідці. Додали, що допомогу від США спрямують, зокрема, для розвідувальної підтримки сил оборони.
На що витратять допомогу
За словами пані-посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової, першочергово гроші витратять на оборону. Мовиться про 23,75 мільярда доларів. Проте частина піде й на підтримку економіки та гуманітарні потреби.
Наразі допомогу планують розділити так:
- для озброєння, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки – 6 мільярдів доларів;
- на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США – 4 мільярди доларів;
- на збільшення американських запасів озброєння та військової техніки, яку вже отримала Україна – 8,7 мільярда доларів;
- для підтримки місій Європейського командування – 3,9 мільярда доларів;
- для купівлі критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США, як у майбутньому експортуватимуть – 550 мільйонів доларів.
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