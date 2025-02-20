Президент Литви Науседа запропонував Європі чіткий план дій для підтримки України

У Литві закликали європейських лідерів до ще активніших дій для підтримки України. Якщо ЄС об'єднається та розробить план, то це дасть змогу посилити безпеку всього континенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.

Дивіться також Зеленський зідзвонився з лідерами Франції, Британії та сенатором Гремом на тлі заяв Трампа

План для безпеки Європи

Як зазначив Науседа, Європа має діяти вже зараз, аби Україна мала необхідну підтримку, а європейська безпека була міцною. Президент Литви запропонував п'ять пунктів плану, який має втілити в життя Європа.

Серед пунктів є обов'язкове надання гарантій безпеки для України, зокрема членство в НАТО.

Також Європа має зробити все можливе, аби притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини, а санкції лише посилювалися.

Також литовський президент зазначає, що Україні необхідно надати 10 мільярдів євро для української оборонної промисловості та терміново профінансувати озброєння.

План Європи має містити арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський та білоруський імпорт.

Звичайно, не виключається і вступ України до ЄС, який має відбутися до 2030 року.

Безпека України є частиною європейської безпеки. Діймо разом,

– підсумував Гітанас Науседа.

Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції спецпредставник Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що Європа не зможе бути присутньою на переговорах щодо припинення війни в Україні. Але інтереси країн ЄС обов'язково врахують під час обговорення. Натомість європейські лідери об'єднуються та проводять зустрічі, щоб ухвалити рішення про допомогу Україні та власну безпеку.