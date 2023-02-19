Швидкі результати чи перспектива: американський політик про особливості військової допомоги

Фінансова та військово допомога від Заходу допомагає Україні стримувати російський напад та підтримувати стабільність економіки. Те, що партнери постійно допомагають Україні – заслуга українського народу, який дає відсіч Росії.

Про це 24 Каналу розповів американський журналіст і політик Юрій Рашкін. За його словами, регулярні пакети допомоги для України – це така стратегія, яка є результатом героїчної боротьби українців з російськими загарбниками.

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Танки Abrams навряд чи проїдуть по червоній площі

Юрій Рашкін пригадав, що США погодились передати Україні танки Abrams задля того, щоб Німеччина погодилась передати танки Leopard, а в результаті тепер Німеччина закликає інших допомагати Україні зброєю.

Такни Abrams – це велика інфраструктура, та скільки б не хотілось багатьом, щоб вони проїхались по червоній площі, мені здається, що з точки зору логістики – це буде важко,

– сказав Рашкін.

Також Німеччина відмовляється, щоб їхні танки воювали на російській території, але при цьому триває збір озброєння для контрнаступу України.

Американський політик впевнений, що Україна отримає всю необхідну допомогу: дивіться відео

Американський журналіст відзначив, що Україна та союзники накопичують сили для ефективного контрнаступу, який призведе до відновлення кордонів України 1991 року або ж поставить Владіміра Путіна в ситуацію, коли він не зможе відмовитись від запропонованих умов.

Кількість прорахунків Путіна – це просто неймовірно. В якомусь сенсі це ганьба для всіх,

– сказав політик.

Юрій Рашкін розповів, що Україна отримає всю необхідну допомогу й зазначив, що США намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів для України. При цьому він відзначив, що за місяць у США виготовляють близько 11 000 снарядів, а Україна використовує цю кількість за тиждень або навіть менше.

США посилюють виробництво снарядів

"Зараз ціль у США – в 5 разів підвищити кількість вироблених снарядів для гаубиць протягом двох років. Нині триває дуже сильне відновлення військово-промислового комплексу й проблема у тому, що це займає час", – сказав журналіст.

Американський політик відзначив певний дисонанс у бажанні перемогти якомога швидше та довгостроковими планами на виробництво озброєння та його постачання Україні.

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При цьому виробники озброєння зацікавлені у довгострокових контрактах й це допоможе забезпечити Україну снарядами та зброєю, а також поповнити запаси США та союзників.

"Це літо та ця весна мають гігантське значення у цій війні, бо ми будемо вирішувати в серпні – вересні про що тут говорити. Чи є тут якесь бажання від Росії до переговорів, чи очолює цю країну ще Путін або ж вже хтось новий буде на його місці»" – підсумував Рашкін.

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