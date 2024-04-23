Велика Британія може надати Україні 1600 різних ракет: чим вони можуть посилити ЗСУ
Джерело:DEFENSE EXPRESS
Велика Британія, яка з перших днів є сильною союзницею України, оголосила про найбільший пакет допомоги. Він складатиме понад 600 мільйонів доларів, та міститиме, окрім Storm Shadow, й інші ракети.
За кошти, які виділяє Лондон, закуплять боєприпаси, засоби ППО, дрони та засоби інженерної підтримки. Крім цього, Україні нададуть й інше озброєння.
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Що міститиме пакет допомоги
У пакет допомоги від Сполученого Королівства входять: 400 одиниць техніки, включно з 160 бронеавтомобілів Husky, ще 162 неназвані MRAP, 78 всюдиходів, 60 рейдових та водолазних човнів та катерів, 4 млн боєприпасів для стрілецької зброї, 1600 ударних та зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow.
Крім цього, ймовірно, Лондон додатково передасть ракети ASRAAM, які використовуються у створеному для України неанонсованому ЗРК, а також ракети до ЗРК ближньої дії Stormer HVM.
Велика Британія вже постачала до України "ударні ракети", тож мовитись може одразу про дві ракети. Перша – вже згадана Martlet, яка є легкою універсальною ракетою та може боротися з легкою бронетехнікою.
Друга – Brimstone, яка є високоточним протитанковим засобом.
Вона може знищувати цілі на відстані 12 – 20 кілометрів, залежно від версії.
Корисною особливістю Brimstone є алгоритм обміну інформацією між ракетами у польоті. тобто вони можуть обмінюватись інформацією щодо цілей та при залповому пуску розподіляють їх між собою автоматично.
Греція може передати Україні ЗРК Patriot під "гарантії" США, – ЗМІ
- Грецькі журналісти написали, що ця зброя може збивати балістичні ракети ворога. Саме ці ЗРК Україна просить останнім часом у партнерів. Жозеф Боррель днями пояснював, що запобігти руйнуванням дешевше, ніж відбудовувати знищене Росією.
- Джерела в уряді розповіли журналістам, що США надали Афінам "гарантії" протягом усього періоду місії Patriot щодо безпеки країни від турецької загрози. Проте додають, що не пояснили, які саме "гарантії" передбачають.
- Також журналісти пояснили, що не виключають передачу Києву й другої системи Patriot. Та прогнозують, що це може викликати суперечки всередині країни. Хоча загалом Греція має 6 систем Patriot, дві – розміщені в Афінах.