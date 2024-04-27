Британія може передавати удосконалені Paveway: як змінили авіабомби
Велика Британія оголосила про надання Україні військового пакету. Є ймовірність, що наша країна отримає удосконалені авіабомби Paveway.
Експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, у який спосіб змінили ці авіабомби. Зокрема, носіями авіабомб Paveway є винищувачі F-16, які так потребує ЗСУ.
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Удосконалені Paveway
За словами Храпчинського, ці авіабомби мають лазерне наведення. Вони вільно падають, тому їх можна використовувати безпосередньо над об'єктом. Це не крилата ракета, яка має долати певну відстань. Носієм цих авіабомб є літак F-16.
Ймовірно, що є певні доопрацювання у вигляді реактивної тяги, тому застосування має бути вправним,
– зазначив експерт з авіації
Також він додав, що є велика потреба не лише в авіаційних бомбах, а й в крилатих ракетах малої дальності для того, щоб, коли ми отримаємо F-16, ми могли вправно працювати по наземних цілях по лінії фронту.
Допомога від Великої Британії: що відомо
- До пакета допомоги розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів мають увійти боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, БпЛА та інженерна підтримка. Зокрема, Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.
- Авіабомба Paveway IV, яку, ймовірно, отримає Україна, може бути використана різними бойовими літаками, такими як Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon та F-35 Lightning II. На озброєння Королівських повітряних сил Paveway надійшла у 2008 році.
- Раніше повідомлялось, що компанія BAE Systems, яка має штаб-квартиру у Лондоні, запустить представництво в Україні. За словами Володимира Зеленського, уся найкраща зброя, яка допомагає нашим героїчним воїнам у боротьбі з ворогом, повинна виготовлятися в Україні.