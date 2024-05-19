У Британії розповіли про надання Україні 100 ракет для ППО: коли вони прибудуть

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО. Посадовець закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги.

Відповідні заклики він зробив на тлі російського наступу на Харківському напрямку, де тривають запеклі бої, а ворог намагається посунути Збройні Сили Україні з позицій. Водночас він зазначив, що близько сотні ракет Україна отримає вже протягом травня.

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Тривожний дзвінок для Заходу

Очільник оборонного відомства Великої Британії знову заявив, що усе, що є важливим і цінним для західного світу, опиниться під загрозою, якби вторгнення в Україну закінчилося для Владіміра Путіна перемогою.

Події минулого тижня мають стати для Заходу тривожним дзвінком. "Теплих" слів недостатньо. Кожна держава, яка цінує свою свободу, має активізувати зусилля і надати максимально швидко те, що може надати, щоби ЗСУ могли відбивати протиправне вторгнення,

– наголосив він.

Грант Шаппс також зазначив, що від початку поточного місяця Британія передала Україні 80 ракет для протиповітряної оборони. За його словами, ще щонайменше 20 мають прибути до початку червня цього року.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб відштовхнути Путіна. Саме це сьогодні зробила Великобританія", – сказав він у соцмережі Х.

Допомога Україні від Великої Британії / Фото Міністерства оборони Великої Британії

Глава міністерства оборони Британії стверджує, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Нещодавно Британія оголосила про новий великий пакет допомоги