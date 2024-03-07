У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні
Джерело:Голос америки
Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом над тим, аби найближчим часом відбулось схвалення пакету з фінансування для України.
Крім того, в адміністрації Байдена шукатимуть інші варіанти допомоги. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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За словами Кірбі, США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.
Звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але це не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування,
– зазначив Кірбі.
Кірбі наголосив, що адміністрація Байдена завжди розглядає інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, "якими б вони не були, вони не будуть такими ж важливими, як запит на додаткове фінансування".
Він додав, що зараз "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт. Мовляв, все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.
Чи схвалить Конгрес допомогу Україні
- Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги, що включає 60 мільярдів доларів для України. Він наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті".
- Втім, спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити пакет на голосування. У зв'язку з цим у Палаті представників почали обговорювати новий проєкт закону, що включатиме допомогу й для України.