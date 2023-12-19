Остін і Байден усе розклали: Піонтковський пояснив, чому допомога від США точно буде

У Сполучених Штатах Америки досі тривають дебати щодо виділення Україні 61 мільярда доларів. Проте така невизначеність не може тривати вічно, адже є часова межа.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що зараз американці живуть за проміжним бюджетом, який передбачений лише до 18 січня.

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Ця історія щороку повторюється

На думку Андрія Піонтковського, Україна отримає допомогу від США на 2024 рік. Він зауважив, що напередодні міністр оборони США Ллойд Остін та американський президент Джо Байден зробили позитивні заяви, мовляв, якщо США не дадуть грошей і Україна програє, то американцям доведеться воювати з росіянами.

Основний меседж – зараз українці, закриваючи своїм тілом, рятують американців,

– зазначив російський публіцист зі США.

За його словами, провідні лідери Республіканської партії відповіли, що чудово розуміють це. Саме ця частина республіканців підтримує Україну й навіть критикувала Байдена за недостатню підтримку нашої держави.

Якщо Конгрес не проголосує за виділення фінансової допомоги Україні, то для США це загрожує геополітичною катастрофою. Ось таке збочене мислення, але для американців це достатньо характерно,

– мовив Піонтковський.

Втім, майже перед кожним прийняттям бюджету повторюється подібна історія. Адже кожна сторона хоче всунути в бюджет улюблені для неї статті й шантажувати іншу. Проте зараз республіканці пішли ще далі, погрожуючи геополітичним банкрутством.

"Мій прогноз, звісно, Україні нададуть гроші. Арифметична більшість в Палаті представників людей, які безсумнівно прихильники цього пакета й підтримки України", – мовив російський публіцист зі США.

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