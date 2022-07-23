Скільки грошей залишилося у США для України з пакета у 40 мільярдів: відповідь Пентагону

23 липня 2022 , 02:55
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Джерело:

Джек Детч

У адміністрації Джо Байдена залишилось декілька мільярдів доларів. Ці гроші залишилися з 40 мільярдів, які Конгрес США дозволив виділити для України й загалом на протистояння російській агресії.

Відповідну інформацію повідомив журналіст Foreign Policy з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США. Також у Пентагоні розглядають можливість постачання Україні бойових літаків

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У Байдена залишились гроші, виділені для України

В адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень на постачання зброї Україні,
– мовиться у повідомленні. 

Попередньо, ці гроші треба витратити до кінця вересня, адже тоді в США завершується фінансовий рік. 

Коротко про виділені для України гроші

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Автор: Діана Квасневська