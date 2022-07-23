Скільки грошей залишилося у США для України з пакета у 40 мільярдів: відповідь Пентагону
23 липня 2022 , 02:55Читать новость на русском
Джерело:Джек Детч
У адміністрації Джо Байдена залишилось декілька мільярдів доларів. Ці гроші залишилися з 40 мільярдів, які Конгрес США дозволив виділити для України й загалом на протистояння російській агресії.
Відповідну інформацію повідомив журналіст Foreign Policy з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США. Також у Пентагоні розглядають можливість постачання Україні бойових літаків.
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У Байдена залишились гроші, виділені для України
В адміністрації Байдена залишилося 6 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень на постачання зброї Україні,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо, ці гроші треба витратити до кінця вересня, адже тоді в США завершується фінансовий рік.
Коротко про виділені для України гроші
- У травні Конгрес США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Ще тоді в Центрі стратегічних комунікацій пояснювали, що гроші в основному підуть на зброю для України.
- Водночас пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла, на що саме підуть ці гроші. Зокрема, 20 мільйонів доларів – на додаткову гуманітарну допомогу та інші потреби, 23,75 мільярда доларів – на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США зі зміцнення європейської безпеки.
- Перший транш допомоги надійшов 1 червня. Тоді Україна отримала 1 мільярд доларів для підтримки економіки у час війни.
- 14 липня в Білому домі зауважили, що спочатку нашій державі виділяють безплатну військову допомогу. Коли вона закінчиться, тоді запрацює ленд-ліз.
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