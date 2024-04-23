Кремль не мав "плану Б": у росіян палає через американську допомогу Україні

Через надання пакету допомоги Україні від США в росіян справжня паніка. Соцмережами російських політиків розходяться закиди щодо "страшного удару у відповідь".

Боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що поки росіяни розгублені, Пентагон вже заздалегідь перекинув значну частину допомоги в Європу для швидкого постачання Україні. Допомога від США значно знижує шанси росіян щодо успішних наступальних операцій на фронті.

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Без "плану Б"

Березовець наголосив, що військова допомога вимагає тиші. Нехай наш ворог сам шукає можливості усвідомити, що відбулось.

"Плану Б" цього разу у Кремля не було, що підтверджує розгубленість та агресія, яка вилилась зі сторінок соцмереж з боку Дмитра Медведєва, Марії Захарової та Дмитра Пєскова. Вони розгублено почали кричати, мовляв, що це "шабаш" і вони дадуть відповідь,

– зазначив боєць ЗСУ.

Підготовка заздалегідь

За словами Березовця, розголошувати конкретний обсяг допомоги, хоча поки він невідомий, не можна. Єдине, що можна сказати – це те, що значну частину допомоги від США Пентагон вже підготував заздалегідь.

Вони (США – 24 Канал) знали та розраховували, що Конгрес ухвалить рішення щодо допомоги. Враховуючи те, що її потрібно було перекинути найближчим часом, вони розмістили значну частину цієї допомоги вже у Європі на військових складах країн НАТО,

– зауважив боєць ЗСУ.

Також він додав, що велика частина цієї допомоги просто чекає підпису президента Джо Байдена. Це станеться не пізніше, ніж у вівторок.

"Допомога опиниться в Україні за лічені дні, тижні після підпису президента", – підкреслив Березовець.

Як допоможе військовий пакет

Палата представників США 21 квітня підтримала надання допомоги Україні . "За" віддали голоси 311 представників, 112 "проти", 1 утримався. Наступний крок – голосування у Сенаті 23 квітня. Після цього документ має підписати президент США Джо Байден.

Розмірковувати над тим, чи військовий пакет США допоможе Україні зупинити росіян, чи наша країна використає його у контрнаступі, не потрібно. Якраз відповідь на це питання дуже б хотів почути наш ворог.

Наведу думку колег з Інституту вивчення війни, які сказали, що надання американського військового пакета може зірвати плани російського наступу. Він може не відбутись або, якщо почнеться, зазнає поразки,

– прокоментував боєць ЗСУ.

Що буде після надання допомоги Україні