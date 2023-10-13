Проблема не в грошах: чи вплине війна в Ізраїлі на постачання зброї Україні від США

Наступного тижня президент США Джо Байден може оголосити план фінансування для України та Ізраїлю. Ймовірно, проголосують за це одним пакетом військової допомоги.

У 2024 році у США відбудуться президентські вибори, тому республіканці дедалі частіше "атакуватимуть" демократів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що допомога для України все-таки буде.

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У чому найбільша проблема

Коли мовиться про відвертання уваги від України, то найперше це стосується не коштів, а самого озброєння, яке є на складах США. Гроші можуть надати, але важливіше – це кількість зброю та снарядів до неї. За словами політтехнолога, Європа та США розуміють, що потрібно розгортати додаткові виробництва.

Проблема не в тому, що не вистачить грошей, їх дадуть. Проблема в тому, що саме озброєння можуть розділити: частину передати Ізраїлю, а частину Україні,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Також треба пам'ятати, що виробництво снарядів чи ракет є довготривалим процесом, тому треба сподіватися, щоб вистачило того, що наразі є на складах.

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Тизенгаузен відзначив статтю американського дипломата Деніела Фріда, у якій фундаментально розказано про те, як цивілізований світ і найперше США мають в довготривалій перспективі боротися з Росією. Він наголосив, що питання не тільки в санкціях чи в постачанні зброї, а у великій кількості незначних моментів, які можуть зіграти вирішальну роль.

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