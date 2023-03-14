Загравання з виборцями: чи справді США втомились допомагати Україні

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що нескінченна допомога Україні – не в інтересах США. Ця заява є частиною політичної гри всередині Штатів.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, заява Десантіса перегукується з антиукраїнськими статтями у західних медіа.

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Суть таких публікацій зводиться до того, що США, мовляв, втомилися допомагати Україні. За словами Божка, такі статті є частиною російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) і мають мало спільного з реальністю.

"Варто почати хоча б з того, що держава – це не людина. Вона не може втомитися. Якщо хтось із посадовців втомлюється, то у нього є заступник", – зауважив політичний консультант.

Десантіс – ймовірний конкурент Трампа

Однак, на думку Божка, заяви Рона Десантіса не пов'язані з Росією. Він нагадав, що губернатор Флориди є представником Республіканської партії.

"Дональд Трамп зараз є найпопулярнішим кандидатом серед республіканського електорату. Але він поступово втрачає цей статус. Саме Десантіса називають основною альтернативою Трампу на пост кандидата у президенти від республіканців", – повідомив політичний консультант.

Десантіс заграє з виборцями Трампа

Президентські вибори у США заплановані на листопад 2024 року. Експрезидент США Дональд Трамп вже заявив про наміри боротися на крісло глави держави. Ба більше, політик похизувався , що нібито може запобігти розв'язанню Третьої світової війни завдяки гарним стосункам з Владіміром Путіним.

До позиції проти підтримки України Десантіса могли підштовхнути певні ізоляціоністські кола всередині США, які не хочуть платити багато податків на військову справу.

У США є категорія населення, невдоволена тим, що Вашингтон постійно бере участь у різних війнах у світі. Хоча насправді ці люди не бачать далі свого носа і не розуміють, як активна позиція впливає на глобальне лідерство США,

– зазначив Божко.

За словами політичного консультанта, саме такі думки є популярними серед прихильників 45-го президента США.

Ярослав Божко пояснив заяву республіканця Рона Десантіса: дивіться відео

Чи мають вплив заяви Десантіса

Голова Центру політичних студій "Доктрина" припустив, що Десантіс зробив таку заяву, аби спробувати залізти на політичне поле Трампа.

Адже саме виборці Трампа у республіканських колах виступають за помірковану зовнішню політику. Є такий концепт: America First – мовляв, все для Америки. Ці люди не підтримують жодних ідей, які не стосуються безпосередньо США,

– зазначив Божко.

Він додав, що Десантіс намагається загравати з виборцями Республіканської партії, які підтримують такі ідеї. Однак, за словами Божка, губернатор Флориди ще навіть не став кандидатом у президенти. Відтак, його заяви не становлять жодного впливу на державну політику США.

Політичний експерт наголосив, що заяви 2 представників партії ще не репрезентують позицію всіх республіканців.

Що відбувається у США: коротко