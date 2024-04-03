Цього достатньо: Естонія закликала кожного члена НАТО виділити 0,25 відсотка від ВВП для ЗСУ

3 квітня у Брюсселі відбувається зустріч очільників МЗС країн-членів НАТО. Естонія виступила із пропозицією, як допомогти Україні відбити російську агресію.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав посилити військову підтримку України. Таллін пропонує виділяти на допомогу українській армії щонайменше 0,25 відсотка від ВВП держав-членів НАТО. Про це Цахкна заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Вистачить, аби вигнати агресора

За словами міністра, якщо всі члени Альянсу будуть виділяти 0,25 відсотка ВВП на військову підтримку щороку, то разом це становитиме 120 мільярдів євро. Цієї суми достатньо для того, щоб Україна могла відтіснити Росію.

Цахкна також привітав пропозицію забезпечити довгострокову допомогу для Києва. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери досягнуть угоди щодо використання заморожених активів Росії.

Це можливість пояснити нашим виборцям і платникам податків, що замість їхніх грошей у довгостроковій перспективі ми збираємося використовувати російські заморожені активи, тому що Росія повинна за це заплатити,

– наголосив очільник естонського МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні на території європейських країн зберігається майже 240 мільярдів євро заморожених російських активів. У ЄС хочуть, аби ці кошти пішли на відбудову України.

Наразі очікується, що ухвалення про передачу Києву прибутку від заморожених активів Росії. Це орієнтовно 2 – 3 мільярди євро на рік. Про передання основної суми поки що не йдеться.

Зазначимо також, що європейські та американські чиновники розглядають варіант переходу зустрічі "Рамштайн" під управління НАТО замість США. Генсек Столтенберг привітав цю пропозицію.

Крім того, очільник Альянсу сподівається, що країнам-членам вдасться погодити його ідею щодо створення 5-річного фонду, з якого виділятимуть для України 100 мільярдів доларів. Столтенберг вважає, що угода буде готова до саміту НАТО, який відбудеться 9 – 11 липня у Вашингтоні.