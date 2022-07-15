Литовці зібрали майже 6 мільйонів євро й купили ЗСУ протидронні гармати: на що піде решта грошей

Гордий литовський народ зібрав 6 мільйонів євро на "Байрактар" для України, який Туреччина погодилися передати безплатно. Тепер на всі гроші ЗСУ отримає багато приємних сюрпризів.

Про це 24 каналу розповів литовський телеведучий та автор збору на "Байрактар" Андрюс Тапінас. Насамперед він висловив співчуття усім українцям за трагедію у Вінниці. Журналіст вірить, що з часом "уроди з росії обов'язково отримають відплату".

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Які подарунки отримає ЗСУ від литовців

Литовці щедро допоможуть українським військовим. За 6 мільйонів євро придбали багато цікавих речей:

ракети та бомби для "Байрактара" за 1,5 мільйони євро;

протидронні гармати за 1,5 мільйони євро;

2 дрони-розвідники за 660 тисяч євро;

медикаменти та спеціальна допомога з Туреччини для 3 госпіталів в Черкасах за 350 тисяч євро;

зараз у литовців залишилося 350 тисяч євро, які також підуть на допомогу ЗСУ.

Ще за понад 1 мільйон євро литовці закупили 80 спеціальних радарів для протидронних гармат. Вони допоможуть значно ефективніше знищувати російські безпілотники.

Скоро ваші бійці отримають ці гармати з спеціальними радарами-детекторами дронів. Їм не потрібен буде візуальний контакт з безпілотником. Радар фіксує ціль на відстані до 5 кілометрів. Так ви зможете збивати російські "Орлани" та інші дрони за допомогою електроніки, – зазначив журналіст.

Литовці не збираються зупинятися

Тапінас наголошує, що литовці кожного дня питаються в нього, як можна ще допомогти Україні боротися проти агресора. Тому журналіст обов'язково організує додаткові збори для ЗСУ.

До прикладу, наступного тижня він збирається допомогти поляками збирати гроші на "Байрактар" для України.

Литва і Польща будуть допомагати один одному, щоб допомогти вашій країні. Нічого не закінчується, втоми від допомоги немає. Хочемо робити більше й більше. Особливо, коли бачимо такі жахи, які відбуваються в Україні, – наголосив Тапінас.

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