Резніков підтвердив, що Україна отримає важливу допомогу від Ізраїлю
Досі Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Проте невдовзі країна може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони
Про це під час пресконференції 5 лютого заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Ми сьогодні отримуємо більше систем ППО там, де втрачали, – Резніков
Україна отримає важливу допомогу від Ізраїлю
Під час пресконференції Резнікова запитали, чи отримає Україна технології від Ізраїля.
Це правда. Вони нам це обіцяли,
– відповів міністр оборони.
Проте очільник оборонного відомства не уточнив, коли саме вони надійдуть і як будуть уведені в експлуатацію.Зверніть увагу! В Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол", який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Компанія-розробник Rafael Advanced Defense System LTD запевнила, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі. Її ефективність – понад 90%.
Ізраїль готовий надати військову допомогу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його країна готова передати Україні "військові речі". Про це розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди, однак у канцелярії прем'єра поки цю інформацію не коментували.
Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні – 24 канал). Він добре знає це питання,
– зазначив Нетаньягу під час брифінгу після розмови з Макроном.
Також під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу зазначив, що не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.