Допоможе розбити Росію і зачистити землю від агресора, – Єрмак про підтримку США

До України прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Цей візит прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Пелосі уже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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Єрмак про візит Ненсі Пелосі до Києва

Голова ОП заявив, що сильна підтримка США сприятиме перемозі України. Він також додав, що в Україні чекають на повернення американського посольства до Києва.

Допоможе розбити Росію і зачистити землю від агресора,

– заявив Єрмак.

Візит американської політикині також прокоментував голова ВРУ Руслан Стефанчук. Він подякував Ненсі Пелосі за потужну відповідь Конгресу США на повномасштабну війну Росії в Україні. За його словами, офіційний Вашингтон підтримує Україну на всіх рівнях, а кожне ухвалене рішення на користь української сторони – це куля у сторону ворога, який становить загрозу як для демократії, так і безпеки на глобальному рівні.

Руслан Стефанчук наголосив, що головне – не зупинятися, оскільки зараз надважливо перекрити усі шляхи для російської воєнної машини, яка вбиває тисячі невинних жителів України. Глава українського парламенту підкреслив, що офіційний Київ розраховує на отримання додаткових 33 мільярдів доларів від США, надання фінансової підтримки та зброї. Також йдеться про санкції проти Росії.

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