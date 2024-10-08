Зеленський розкрив, про що йому доповіли Сирський і Буданов

У вівторок, 8 жовтня, Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення. У ньому, зокрема, президент розповів, чого стосувалися останні доповіді головкома Сирського та голови розвідки Буданова.

Також Зеленський згадав і про ракетну програму України – він вказав, що результат повинен бути швидше.

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Доповіді військового керівництва

Володимир Зеленський повідомив, що цього дня була окрема й тривала доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій.

А також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку,

– сказав гарант.

Президент додав, що детально доповідав і керівник ГУР Кирило Буданов – про процеси, які відбуваються в системі Росії, і про український вплив.

Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами.

Зазначимо, що 8 жовтня відбулася Ставка, на якій обговорили питання забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Сирський доповів про нагальні потреби армії до кінця року, а також доповідали всі ті, хто залучені до того, як забезпечити ці потреби.