Дорофеєва зніметься у фільмі разом із Зеленським та Кошовим

Надія Дорофеєва, учасниця гурту "Время и Стекло" вперше зіграє у повнометражному фільмі. Співачка спробує себе в ролі актриси разом із українськими шоуменами та коміками Володимиром Зеленським та Євгеном Кошовим.

Про це Дорофеєва розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Солістка гурту "Время и Стекло" повідомила, що виконає одну з ролей у фільмі "Я, ти, він, вона".

"Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву "Я, ти, він і вона"", – похизувалась Дорофеєва.

Скоро....) Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Чер 2018 р. о 1:03 PDT

Українська зірка вже брала участь в озвучуванні мультфільму. Дорофеєва стала голосом головної героїні мультфільму "Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила". Ще один вокаліст гурту "Вермя и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) озвучив головного чоловічого персонажа.

Проте, якщо говорити про фільм "Я, ти, він, вона", то це перший досвід участі в повнометражному кіно для Надії Дорофеєвої. Партнерами співачки по знімальному майданчику стали Володимир Зеленський та Євген Кошовий.









