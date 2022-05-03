"Дорога в один кінець": у ліквідованого окупанта знайшли квиток на рейс Уфа – Чебаркуль

Захисники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил вкотре знищили підрозділ російських окупантів.

Квиток в один кінець

Серед особистих речей російських уже мертвих окупантів знайшли квиток на рейс Уфа – Чебаркуль. Та повернутись російському солдату не судилось.

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Електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль виявився квитком в один кінець,

– зазначили українські захисники.

Військові також повідомили, що наразі підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках.



Речі ліквідованих російських солдатів / Фото 79 бригада



Очевидно, росіяни своїх таки кидають / Фото 79 бригада



Речі російського підрозділу уже їм не знадобляться / Фото 79 бригада

Актуальні втрати російської армії

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, втрати ворога станом на 3 квітня – 24 200 військових. Лише за останню добу захисники ліквідували щонайменше 400 росіян.

Значних втрат ворог відчув і в техніці: вчора ЗСУ знищило 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню тощо.

Вартість лише збитих безпілотників становить близько 2 мільйонів доларів.

Загалом, за 69 днів війни українські військові знищили 1064 танки ворогів. Щодо знищених бойових броньованих машин, то їх кількість – 2567.

Додамо, що деякі окупанти самі знищують власні танки, аби не йти в бій з українськими воїнами. Відповідні розмови перехопило СБУ, окупант розповідає батьку, що в його полку не залишилось жодного справного танка.

Де найгарячіша ситуація на фронті

Щоб хоч якось компенсувати шалені втрати військової техніки в боях з українськими захисниками, окупанти змушені знімати з консервації танки та БМП. Так, в місті Богучар, що у Воронезькій області, було знято зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1.

У Генштабі у ранковому зведені прозвітували, що російська армія намагається встановити повний контроль над населеними пунктами на Донецькому напрямку, а також продовжує атакувати Харківську область.

Зокрема, ворог продовжує зосереджувати на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна, таким чином росіяни намагаються просуватись у напрямку населених пунктів Лиман і Слов'янськ.

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